１２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本漢字能力検定協会（京都市）がこの日、２０２５年の世相を１字で表す「今年の漢字」が「熊」に決まったと発表したことを速報した。この日の番組では、清水寺・森清範貫主による揮毫（きごう）で発表した瞬間を速報。２位は「米」、３位は「高」、４位は「脈」、５位は「万」、６位は「変」、７位は「博」、８位は「女」、９位は「新」、１０位