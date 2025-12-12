１２日午後６時半頃、新千歳空港（北海道千歳市）でプライベート機１機がＢ滑走路をオーバーランし、滑走路の末端で停止した。市消防本部によると、けが人はなかった。国土交通省新千歳空港事務所によると、同機はシンガポール・チャンギ空港から到着したという。この影響でＢ滑走路は閉鎖された。