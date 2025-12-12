SUPER EIGHTの横山裕（44）が、番組収録中に全治2カ月のケガを負ったことがわかりました。【映像】番組公式サイトに掲載されたコメント（全文）フジテレビ系のバラエティー番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」は12日、公式サイトで「11日午後、当該番組のロケにおいて、SUPER EIGHTの横山裕さんが、『右肋骨骨折、腰椎捻挫』で全治2カ月の怪我をされました。横山さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より