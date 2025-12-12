神奈川県の「国道16号線」でバイクの事故が相次いでいることをうけ、警察などが安全意識を高めてもらおうとキャンペーンを行いました。神奈川県相模原市を通る「国道16号線」では、バイクが車と車の間をすり抜ける時や右折する時などに衝突する事故が相次いでいます。視界が悪くなる夕方以降により交通安全の意識を高めてもらおうと、神奈川県警・相模原南警察署は12日、市内のバイク販売店と協力して交通安全キャンペーンを行い、