犬が人に心を閉ざしてしまう「絶対NGな行動」6選 1.感情的な大声で叱る・怒鳴る 犬が何か失敗をした時に、飼い主が感情的になって大声を出したり、怒鳴りつけたりする行為は、犬に強い恐怖心を植え付けます。 犬は、なぜ叱られているのかを正確に理解できず、ただ「飼い主は突然怒鳴り出す怖い存在だ」と認識してしまいます。その結果、飼い主が近づくだけで緊張したり、目を合わせるのを避けるようになり、信頼関係は大きく