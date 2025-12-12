犬が短命になる『ダイエット方法』４選 犬の肥満は健康寿命に大きく悪影響を及ぼす恐れがあるので、早めに改善が必要です。しかし、無理なダイエットは犬の健康を害し、短命にさせる危険があります。ここでは、そんな危険なダイエット方法を確認しましょう。 1.過度に食事量を制限する ダイエットのためにある程度の食事制限は必要になるでしょう。しかし、過度に食事量を制限することは非常に危険です。 突然、食事量を大幅