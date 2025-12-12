エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『緊急でドンキホーテ行ったら１７万円分購入してたんだけど、普通に意味がわからない〜過去最高金額〜』の動画を投稿。動画では、大松さんが『ドン・キホーテ』で購入したさまざまな商品を公開！この中から、風邪予防や乾燥対策の必需品であり、大松さんが「1番好き」とコメントした“マスク”をピックアップ♪【関連】エミリン「つけてて気持ち良くて」複数購入！ドンキで