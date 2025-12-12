坪田信貴『勝手な夢を押しつける親を憎む優等生と、東大は無理とバカにされた学年ビリが、現役合格した話』（サンマーク出版／以下、ビリギャル2）が2025年12月12日に発売された。 【写真】「『どうせ無理』なんて、オトナの大嘘だ」 本作は2013年に刊行されたベストセラー『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』（坪田信貴著／KADOKAWA）、通称『ビリギャル』から12年ぶりとなる