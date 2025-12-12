ジャルパックは、航空券と宿泊がセットになったJALダイナミックパッケージで、徳島行き旅行の助成キャンペーンを実施する。「徳島阿波おどり空港利用促進キャンペーン」の助成金で実施するもの。対象は東京/羽田・福岡〜徳島の往復利用で、徳島県内の宿泊施設に1泊以上宿泊する旅行。1人5,000円を旅行代金から助成する。1回の旅行で最大3つまで割引クーポンを併用できる。出発期間は12月1日から2026年2月27日（翌日帰着）まで。設