ホテルの宿泊代などとして政務活動費を不正に使用していた元兵庫県議を、同県議会が刑事告発しました。詐欺などの疑いで刑事告発されたのは、兵庫県議会で自民党会派に所属していた松井重樹元県議（７１）です。県議会事務局によりますと、松井元県議は去年、午前９時から県庁内で打合せがあったと偽り、前日に神戸市中央区のホテルに宿泊した際の料金をめぐり、不正に政務活動費を受給した疑いが持たれています。松井元県