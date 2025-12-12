台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁をめぐり、内閣官房が事前に準備していた答弁資料の内容が明らかになりました。資料では、台湾有事については「答えを差し控える」としていて、高市総理の答弁と異なる内容となっています。この資料は、立憲民主党の辻元議員の質問主意書に答える形で、政府が明らかにしたものです。高市首相は先月の予算委員会で、台湾有事について、アメリカ軍が中国から攻撃される例を挙げた上で、日本が集団