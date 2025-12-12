プロ野球・巨人の浅野翔吾選手と吉川尚輝選手が11日、Bリーグの千葉ジェッツの試合を観戦したことを自身のInstagramで投稿しました。写真には渡邊雄太選手と富樫勇樹選手と写真を撮る2人が写されています。浅野選手は少年のように歯をむき出しで笑顔を浮かべます。浅野選手と吉川選手は身につけていた富樫選手の「2」のユニホームに富樫選手、渡邊選手からサインをもらっていました。浅野選手は「今日は千葉ジェッツの試合を見に行