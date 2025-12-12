12日の参議院予算委員会で、片山さつき財務大臣が12月1日に開いた約800人参加の政治資金パーティーが、大臣規範に抵触するかどうかが議論となった。大臣規範では政治資金パーティーについて「国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する」と規定されていて、具体的な人数や金額についての規定はない。【映像】高市総理「私自身も困った」発言（実際の様子）立憲民主党の柴慎一議員は「大臣になったら政治資金