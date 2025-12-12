通販大手のアスクルは、ことし10月のサイバー攻撃で、およそ74万件の個人情報が流出しました。流出したのは通販サービスの「ASKUL」や「LOHACO」などで扱っていた取引先やユーザーに関する個人情報で、あわせておよそ73万9000件に上るということです。また、アスクルは、10月に起きたサイバー攻撃は、ことし6月に最初にシステムに侵入され、7月以降に、身代金要求型のウイルスが仕掛けられていたと明らかにしました。ただ、侵入に