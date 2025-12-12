アメリカ・カリフォルニア州で、大きな音を立てながら建物が爆発する瞬間が見られました。映像からは、飛び散った破片が降り注ぐ中、近くにいた人がとっさに避難する緊迫の様子も確認できます。爆発の直後、建物から立ち込める黒煙。消防隊が駆け付け火は消し止められましたが、6人が負傷し病院に搬送されました。爆発が起きた付近の建物は原形をとどめておらず、崩れたがれきに埋もれている車もありました。近隣住民は「目が覚め