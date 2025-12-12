テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１１日に放送され、お笑いコンビ・見取り図・盛山晋太郎、リリーが出演した。この日は人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」。タレントの重盛さと美、やす子が同企画に初登場。重盛は、打ち合わせで披露したトークが半分以上をボツにされたと不満顔。「半分以上、ダメって言われたんですね。意外と厳しい…」と明かした。リリーから「ちょっと言ってみて１個」