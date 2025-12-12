愛知・豊田市で、青い車の横を通過路上に散らばる無数の破片が目撃されました。映像では、コンビニの駐車場に止められた青い車の後方部分が外れ、大きく破損している様子がわかります。一体、何が起きたのでしょうか。近くに設置された防犯カメラが、事故の一部始終を記録していました。12月1日午前6時ごろ、1台の青い車がコンビニの駐車場へと入ろうと右折を始めた次の瞬間、辺りに衝突音が響きました。直進してきた白い車と、右