１２日午後７時５分ごろ、茨城、栃木、埼玉、千葉各県で震度４、東京都や神奈川県などで震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県南部。震源の深さは約５０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・９と推定される。神奈川で震度３を観測したのは、横浜市神奈川区と港北区、川崎市川崎区、宮前区。相模原市や藤沢市、茅ケ崎市、厚木市などで震度２となった。