阪神は12日、小幡竜平が一般女性と結婚したことを発表した。小幡は球団を通じて「この度、かねてよりお付き合いしていた方とシーズン中に入籍していましたことをご報告します。陰で支えてくれた妻のおかげで、2025シーズンを戦い抜けたと感謝しています。これからは2人で力を合わせて明るい家庭を築いていきます。来シーズンはリーグ連覇、日本一奪還に向けて、より一層頑張りますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願い