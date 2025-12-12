友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら塾でバイトをしている主人公は、バイトリーダーに抜擢されました。リーダーだから頑張らなくては……と思い奮闘します。しかし、リーダーの仕事に夢中になるあまり、生徒に受験票を渡し忘れてしまいました。このままでは、生徒は