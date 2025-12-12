【モデルプレス＝2025/12/12】俳優の水谷豊と歌手の伊藤蘭が、テレビ朝日で大晦日に放送される「ザワつく！大晦日」（12月31日午後5時〜深夜1時）に夫婦揃って出演。2人揃ってバラエティー番組に出演するのは、13年ぶりとなる。【写真】伊藤蘭＆趣里、コンサート共演時の2ショット◆水谷豊＆伊藤蘭夫妻、13年ぶり夫婦共演2022年以来、「相棒」で共演する寺脇康文と「ザワつく！大晦日」に毎年、参戦してきた水谷。2025年は妻・伊藤