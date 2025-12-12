友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。塾でバイトをしている主人公。ある日、日々の働きを評価されバイトリーダーに抜擢されます。主人公は今までの頑張りを評価されたことを嬉しく思い、リーダーとしてみんなを引っ張っていこうと奮闘しますが……。主人公は、リーダーとしての業務に追われ、自