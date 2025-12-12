日本高野連は１２日、来春の第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する２１世紀枠の各地区候補９校を発表した。中国からは、中国大会で初戦敗退となった山口鴻城が候補校に選出された。候補９校から、来年１月３０日の選考委員会で出場２校を最終決定する。ＰＬ学園時代、主将として２年生のＫＫコンビと甲子園春夏準優勝へ導き、コーチも務めていた清水孝悦氏が２年前に総監督に就任し、チームは大き