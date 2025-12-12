¥¸¥ã¡¼¥¸¤â»÷¹ç¤¦¡Ä¶¯Îõ¤Ê¥À¥ó¥¯ÈäÏªÁÄÊì¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡¢Éã¤ÏÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¡£28ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î?ÁÖ¤ä¤«?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥·¥å¡¼¥º¡ÖSWIFTACE YUKI¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏUTA¡£¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃå¤Æ¡¢²°³°¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤Ç¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¥­¥ì¥­¥ì¤ÎÆ°¤­¤ò¸«¤»¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó¤Î