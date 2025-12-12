力士と園児が相撲や餅つきを楽しむ催しが、太田市の認定こども園で開かれました。 太田市の認定こども園「世良田の杜」を訪れたのは、東京都の「春日野部屋」に所属する香富士さんと栃丸さんです。気温１０℃を下回る寒空の下、まわし一つで園児らと相撲を取るなど盛り上がりを見せました。 こちらのこども園では子どもたちに、日本の伝統文化を知ってもらおうと、正月前のこの時期に毎年力士を招き、餅つき大会を開いています。