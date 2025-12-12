明治安田生命保険は１２日、群馬支社の職員が複数の顧客に架空の投資話を持ちかけ、約２億円をだまし取っていたと発表しました。 明治安田生命によりますと、群馬支社に務めていた７０代の女性営業職員は、２０１０年から架空の利率の高い投資話を持ちかけ、１７人の顧客から合わせて約２億円をだまし取ったということです。被害にあった顧客から９月、群馬支社に連絡があり発覚しました。 この職員は社内の調査で「私的な交際費