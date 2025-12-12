２０２５年の世相を漢字１文字で表す「今年の漢字」が京都の清水寺で発表され、「熊」に決まりました。 今年の漢字は、京都市にある日本漢字能力検定協会が１２日発表したものです。今年は、１８万９１２２票の応募の中から２万３３４６票を集めた「熊」の文字が選ばれました。京都市東山区の清水寺では、森清範貫主が縦約１．５メートル、横約１．３メートルの和紙に、特大の筆を使って「熊」の文字を一気に書き上げ