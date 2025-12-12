北九州市小倉南区で昨年12月に、中学3年の中島咲彩（さあや）さん＝当時（15）＝が死亡し、男子生徒（16）が重傷を負った事件から間もなく1年。中島さんの父親が12日、代理人弁護士を通じてコメントを発表した。全文は以下の通り。報道機関の皆様へ「事件から1年を迎えて」令和7年12月12日中島咲彩の父令和7年12月14日で事件から早くも一年が経（た）とうとしています。咲彩がいなくなって過ごす日々は、変わらず