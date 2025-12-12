プロ野球・千葉ロッテマリーンズの新入団選手発表会が１１日、都内で開かれ、ドラフト１位の健大高崎・石垣元気投手が「１７０キロのボールを投げたい」と、プロでの意気込みを語りました。 千葉ロッテマリーンズの新入団選手の発表会見には、健大高崎高校の石垣元気投手など、１０人の選手が出席しました。石垣投手は、最速１５８キロのストレートを武器に、世代ナンバーワン投手として注目を集め