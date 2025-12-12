北九州市小倉南区で昨年12月に、中学3年の中島咲彩（さあや）さん＝当時（15）＝が死亡し、男子生徒（16）が重傷を負った事件から間もなく1年。殺人と殺人未遂などの罪で起訴された平原政徳被告（44）が11日、福岡拘置所小倉拘置支所で西日本新聞の面会取材に応じ「（2人から）ばかにされたように感じ、我慢できなかった」と動機を明かした。男子生徒を「傷つけたことを謝罪したい」と語った一方、亡くなった中島さんについては