出場チームのキャプテン それぞれの抱負は この冬に開催される高校生の女子サッカーとラグビーの全国大会に出場する2つのチームの壮行会が12月12日、静岡市役所で行われました。 【写真を見る】静岡市役所で行われた全国大会に出場する2つのチームの壮行会 静岡市の難波喬司市長は「悔いのないよう頑張ってください」とエールを送りました。 壮行会は、全日本高校女子サッカー選手