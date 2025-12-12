カープとサンフレッチェ広島の選手が西区の幼稚園を訪れ、園児たちと一緒に餅つきを楽しみました。 西区の永照幼稚園を訪れたのはカープの堂林選手や末包選手ら４人とサンフレッチェ広島の菅選手です。 選手と園児たちは「ぺったん ぺったん」と大きな掛け声を出しながらお餅をつきました。 このイベントは約１５年前から行われていて、サンフレッチェ広島の選手が参加するのは初めてということです。 園児「楽し