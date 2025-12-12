京都の清水寺で12日、この1年の世相を表す今年の漢字が発表され「熊」が選ばれました。 まちの皆さんにとって、今年はどんな一文字になったのでしょうか。 Ｑ．今年を表す漢字は何… （40代） 今年は「描」く。 娘がたくさん絵を描いていて、それがいろいろなところで評価された。 （踊町 榎津町の根曳） 今年、長崎くんちに出演したので「祭」この漢字。 10年ぶりだったので、自分だけではなくて周り