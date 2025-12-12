きょうは風が強く、寒い一日となりました。北日本は雪に見舞われ、住人は雪かきに追われるなど影響が出ています。今週月曜日、震度6強の地震に見舞われた青森県の被災地。記者「東北町の道路が陥没した現場では、きょうも雪が降る中、復旧作業が行われています」青森県内の9地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。気象台は大雪による交通障害などに注意を呼びかけています。こちらの映像は午前8時ごろの北海道・留萌の様子