12月12日の新潟県内は各地で冬の嵐となりました。上・中越の山沿いを中心に雪が強まり、津南町では48cmの積雪が観測されました。気になる週末の天気について石黒気象予報士の解説です。 上越市高田では今季初めて雪が観測されまして、4cmの雪が降りました。下越で1cm以上の降雪が観測された所はありませんでした。12日夜も雪が降ったりやんだりの変わりやすい天気です。見通しの悪さや路面凍結にご注意ください。 13日は冬型の気