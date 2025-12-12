俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）13日放送は、東京都世田谷区に建つ高橋邸（※高＝はしごだか）を紹介する。水盤のある中庭テラスと、柱を一切置かずに広がる35畳大のLDKが一体となったダイナミックな空間構成が特徴の住宅だ。【写真】「広い！」35畳台の無柱空間「東京都世田谷区・高橋邸」落ち着いた住宅地に建つ敷地は、外周を壁で囲むことでプライバシ