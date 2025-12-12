大都市を中心に住宅価格の高騰が続くなか、東京都が始めようとしているのが、手頃な家賃で住むことができる「アフォーダブル住宅」の提供です。対象は「子育て世帯」、いったいどのような取り組みなのでしょうか。【画像を見る】子育て層が助かる工夫「アフォーダブル住宅」モデルの部屋安心して子育てができる環境を整える新事業「アフォーダブル住宅」高柳光希キャスター:子育て世帯の皆さんが、賃貸住宅に今よりも2割安く住める