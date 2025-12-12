将棋の藤井聡太棋王（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・王将との六冠＝への挑戦権を争う第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催）敗者復活戦決勝は12日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、斎藤明日斗六段（27）が伊藤匠二冠（23）を破り、挑戦者決定戦へ進んだ。タイトル初挑戦を目指す斎藤六段は、16日に行われる挑戦者決定戦第1局で、本戦トーナメント優勝の増田康宏八段（28）と対戦。決定戦は2期連続で同じ顔合わせと