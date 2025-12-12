NHK Eテレ「ニャンちゅう」シリーズのキャラクター、ニャンちゅうの声などで知られ、筋萎縮性側索硬化症（ALS）と診断されて闘病している声優の津久井教生（64）が12日、ブログを更新。6年前に見つかった腫瘍の摘出手術を振り返り、思いをつづった。津久井は19年12月、ALSと診断された際の検査入院時に右腹部上部に見つかった10センチ大の腫瘍の摘出手術を受け、翌年1月のブログでは「腫瘍は良性でした！」と検査結果を報告してい