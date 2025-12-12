フジテレビは12日、同局系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた! ドッキリGP』のロケで、アイドルグループ・SUPER EIGHTの横山裕が負傷したと明らかにした。フジテレビ本社＝東京・台場11日午後、同番組のロケで、横山が「右肋骨骨折、腰椎捻挫」で全治2カ月のケガをした。横山が回転台の上に乗るゲームの収録中に起きたという。同局では「横山さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。また