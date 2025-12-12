ボートレース芦屋の「ＢＴＳ日向開設１５周年記念」は１２日、準優勝戦が行われた。新田泰章（３８＝広島）は準優１０Ｒ、２コースから２着を確保してベスト６入り。２日目に６コースから６着はあるものの、それを除けば２勝２着３本３着１本と安定した航跡を残している。相棒４０号機は機率２４％と数字こそ低いが「Ｓ全速なら伸びはついていく感じが出てきた。出足も悪くない」と機力も上向き。優勝戦は５号艇。「６号艇