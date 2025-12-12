マウスコンピューターは、12月8日に青森県東方沖を震源とすて発生した地震に関し、被災者生活再建支援のために活動を行っていると発表した。○特別保守サービスを実施製品保証期間内であっても、自然災害による被害は保証対象外となっているが、同地震により被害を受けた製品については、特別価格で修理を行う。具体的には、修理診断(動作確認含む)、修理作業を無料で行う。修理診断は(キャンセルされた場合でも費用は発生しない。