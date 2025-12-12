インフルエンザの感染が学校現場に広がっています。県内の休校や学年・学級閉鎖はあわせて70校となり、前の週のおよそ2倍です。 県によりますと、今月8日からの5日間で、県内で休校となったのは加世田保健所管内の中学校1校。 学年閉鎖は、小学校11校、中学校4校、高校1校のあわせて16校で、学級閉鎖は、小学校35校、中学校12校などあわせて53校です。 休校や学年・学級閉鎖はあわせて70校となり、前の週のおよそ2倍です。 保