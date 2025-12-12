鹿児島県内で詐欺被害が相次いでいます。70代の女性がSNSを使った投資詐欺で7500万円を騙し取られました。 被害にあったのは県内の70代女性です。 県警によりますと、女性は、今年6月中旬、実在する実業家が掲載されたLINE上のうその株の投資広告にアクセスし、サポート役を名乗る人物とつながり、偽の投資アプリをダウンロードさせられました。 投資資金や手数料などとしてて指定された個人名の口座に現金を振り