県は、5年後・2030年度の農林水産物の輸出額について、今の1.7倍のおよそ800億円を目標とする方針を示しました。 （県の担当者）「目報額は約800億円にしている」 これは、県議会の常任委員会で県の担当者が示したものです。 県の農林水産物の輸出額は、昨年度はおよそ471億円で過去最高となりました。輸出額は、牛肉、養殖ブリ、お茶の順で多く、半分以上をアメリカが占めました。 今年度目標としていた500億円の達成が目前に