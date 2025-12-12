YENAが、2024年2月リリースの2ndシングル『DNA』以来、1年9カ月ぶりとなる日本オリジナル新曲「STAR! (feat. Hatsune Miku)」を11月26日に配信リリースした。同楽曲は、グローバル・バーチャルシンガーの初音ミクをフィーチャーリングに迎えたハイブリッドなポップソング。9月にZepp HanedaとZepp Nambaで開催された「2025 THE YENA SHOW＜私はSTAR！＞」のステージで一足先に披露され、K-POPとJ-POP、リアルとバーチャルをつなぐ1