やや円売り優勢となっている。ロンドンで欧州株の堅調を背景とするリスク選好の動きから円がやや売られている。ドル円やクロス円は全般的に本日の高値を更新し、ドル円は155.97付近まで上昇、ユーロ円は史上最高値を182.94付近まで伸ばした。 USD/JPY155.93EUR/JPY182.84