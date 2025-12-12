リポート「街の人は今年1年をどんな漢字一文字で表すのでしょうか」上田市に住む、こちらの男性は…【高】上田市 男性 60代「高いの【高】です。なぜこの漢字？首相が高市早苗さんであることと、物価高、そして夏が気温が高かったからです」Ｑ.2015今年の気温はいかがでしたか？「本当にバテましたね。あと、エアコン代も気になりました。エアコン代もかかって」Ｑ.電気代も?「高かった」塩尻市に住むこちらの夫婦は…塩尻市