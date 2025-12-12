俳優・水谷豊と女優・伊藤蘭が１３年ぶりにバラエティー番組で夫婦共演する。テレビ朝日系の大みそか特番「ザワつく！大晦日豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎＳＰ」（午後５時）に、そろって出演することが１２日、発表された。２２年以来毎年、水谷は出演する人気ドラマ「相棒」（水曜・午後９時）での“相棒”寺脇康文と同番組に出演してきた。今年の“相棒”は妻の伊藤蘭。貴重な２ショットに、レギュラーの長嶋一