愛知県で多発している特殊詐欺。被害を防いだのは、ネパール人のコンビニ店員でした。 【写真を見る】｢犯人と34分間電話が繋がっていて、絶対に怪しいと｣ 特殊詐欺被害を防いだのはネパール人のコンビニ店員 70代男性が7万円分の電子マネー買いにきて… 名古屋 ネパール国籍のブッダ・マガル・ブディラムさん（25）とサプコタ・ラクスマンさん（32）。 それはことし10月、名古屋市昭和区のコンビニでの